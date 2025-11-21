Ranní postřeh Jiřího Pehe: Lpění Babiše na premiérském postu nedává smysl
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Umíněné trvání Andreje Babiše na tom, že má být jmenován premiérem, nedává z politického hlediska téměř žádný smysl. Vysvětlit se dá snad jen s pomocí psychologické analýzy.
Babiš na svém jmenování trvá navzdory tomu, že nejprve musí vyřešit obří střet zájmů. Všechna možná řešení jsou přitom velmi složitá a vyžadovala by nemalé právní úsilí i náklady. Týká se to jak prodeje Babišových firem, tak jejich převedení na někoho z jeho rodiny, tak jejich „zaparkování“ ve slepém trustu.
České právo slepý trust, tak jak je znám v některých zemích, navíc zatím nezná, takže by musel být nejprve přijat příslušný zákon. Svěřenské fondy, v nichž „parkoval“ své podnikatelské impérium během svého minulého premiérského mandátu, jsou nyní považovány za nedostatečné řešení.
Převod Babišových firem do slepého trustu by se navíc skoro jistě neobešel bez důkladného auditu. Stejně tak prodej Babišových firem, který Babiš navíc vylučuje. Hloubkový audit je poměrně velká komplikace, zvážíme-li, co by mohl odhalit.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu