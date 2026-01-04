Dosud neznámý dokument odhaluje, co ministr obrany Zůna tajil před veřejností
Nová zjištění v případu letadel L-159 pro Ukrajinu
Kabinet Andreje Babiše se ve sporu s prezidentem o letadla L-159 pro Ukrajinu zamotává do čím dál podezřelejšího klubka polopravd. V rozepři se už stihl odvolat na údajný postoj armády, která letouny nutně potřebuje (vojsko to vzápětí popřelo), i na vojáky zpracované dokumenty pro předchozí vládu, jež prý přesun letadel na Ukrajinu rovněž odmítly. Jak nyní zjistil Respekt, armáda ve věci zpracovala stanovisko i pro nový kabinet. Jeho obsah je ale opět v rozporu s tím, co dosud vládní politici tvrdili.
Okamžitá reakce
Poslední stanovisko armády, o němž se zatím nevědělo, dostal loni v prosinci na stůl nově jmenovaný ministr obrany Jaromír Zůna. Armáda, tvrdí zdroje Respektu, ho chtěla informovat osobně, aby se nemusel při svém rozhodnutí o letadlech opírat o dva starší dokumenty. Stanovisko pro ministra podepsal náčelník generálního štábu Karel Řehka, píše v něm, že Ukrajina letouny L-159 potřebuje a že se kvůli tomu na Česko obrátil přímo velitel ukrajinských vojáků, generál Oleksandr Syrskyj.
„Ruská federace masivně využívá bezpilotní prostředky k útokům na kritickou infrastrukturu Ukrajiny. Vzhledem k jejich množství, zejména bezpilotních prostředků typu Šáhid, není ukrajinská armáda schopna účinně chránit klíčové objekty nezbytné pro chod státu. Lze konstatovat, že situace dosáhla kritické úrovně,“ stojí v dokumentu, který obdržel Zůna s dovětkem, že „tato skutečnost vyžaduje bezodkladná opatření a okamžitou reakci“.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu