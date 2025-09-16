Toho odvážného muže jsem neznal. Ale vadí mi, že mnozí jásají, jako by zemřel Heydrich
Zádušní mše za Charlieho Kirka svedla pod vedením Dominika Duky dohromady katolíky, konzervativce, lidovce i lídry SPD
Týnský chrám, jehož gotické věže se majestátně tyčí nad Staroměstským náměstím, bývá ve všední den dopoledne plný turistů. V úterý 16. září je ale starobylý kostel v centru Prahy vyhrazený pro jiný okruh návštěvníků. Přicházejí sem uhlazení mladí muži v tmavých oblecích, rodiny s dětmi, důchodci, lidé s americkou vlajkou na tričku – a s nimi známé tváře zdejší politické scény, především z jejího okrajového spektra.
Ti všichni sem přišli na zádušní mši za Charlieho Kirka, amerického politického aktivisty, který byl minulou středu zastřelen během debaty se studenty na univerzitě v americkém Utahu. O účast na mši, kterou bude sloužit bývalá hlava zdejší katolické církve Dominik Duka, je velký zájem, lavice se rychle plní lidmi a brzy není kam si sednout. Mladý, extrémně konzervativní influencer a významný podporovatel Donalda Trumpa byl ještě před pár dni v Česku téměř neznámou postavou. Násilná smrt ale z Kirka v dnešním propojeném, hluboce polarizovaném světě prakticky přes noc udělala mučedníka, který padl za své politické názory. A to zejména v očích lidí, kteří s ním sympatizovali.
Kirk hlásal radikální odpor k migraci, změnám pohlaví nebo potratům. Podle jeho názoru neměly mít právo na interrupci ani nezletilé dívky, které otěhotněly při znásilnění. V emocemi nabitých veřejných debatách v liberálním prostředí amerických univerzit vehementně hájil právo Američanů na držení střelných zbraní zaručené druhým dodatkem ústavy a proslul mimo jiné výrokem, podle kterého za to „těch pár mrtvých lidí ročně stojí“. Byl také šiřitelem konspiračních teorií a odpůrcem toho, aby Spojené státy vojensky podporovaly Ukrajinu. Tenhle názorový koktejl přivedl do Týnského chrámu velmi pestrou směsici lidí.
