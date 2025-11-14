Nový lídr TOP 09: Pokud použijeme slova Mirka Topolánka, na sjezdu jsme pochopili a udělali, co bylo třeba
S Matějem Ondřejem Havlem o naději na vzkříšení skomírající strany, tandemu s Jiřím Pospíšilem a zásadních chybách minulosti
Matěj Ondřej Havel přebírá TOP 09 v době, kdy je tato partaj podle řady ukazatelů na odpis. V parlamentním klubu nás ale vítá s viditelnou energií, kterou – jak říká – vidí i u svých kolegů. Profesí učitel a poslední čtyři roky poslanec v zasedací místnosti (jíž vévodí tři portréty a loutka Karla Schwarzenberga a další loutka Miroslava Kalouska) říká, že strana má na zdejší politické mapě nenahraditelné místo.
Máte po sjezdu. To znamená, že jste pravděpodobně slyšel hodně projevů o stavu strany, kterou čerstvě vedete. Který vás zaujal nejvíce?
Neslyšel jsem všechny, protože jsem musel odbíhat na rozhovory. Líbily se mi ale proslovy našich mladších kandidátů. Byli otevření, autentičtí, řekli nám své představy a byla z nich cítit chuť do práce, což mi imponuje.
