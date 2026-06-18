Nejsem feministka, můj vzor je Motejl a Šabatová tu byla pro lidi, říká nová ombudsmanka
Chybí jí zkušenosti z lidskoprávní agendy, přesto ji má zachránit. Kdo je Eva Kostolanská
Málokterý lidskoprávní odborník slyšel jméno Evy Kostolanské. Přesto se tato právnička, expertka na daňové i správní právo, ve čtvrtek po složení slibu oficiálně stává v pořadí pátou českou ombudsmankou. A přes snahy o opak o tom opět rozhodla hlavně politika. Její soupeřkou byla ve finále Klára Šimáčková Laurenčíková, uznávaná odbornice, ovšem pro současnou koalici coby bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva příliš spojená s minulým kabinetem Petra Fialy (ODS) – jak se o ní od počátku mluvilo ve sněmovních kuloárech.
To však nakonec nebylo hlavní překážkou. „Bylo mi řečeno od představitelů hnutí ANO, že neprojdu přes jejich koaliční partnery,“ říká Respektu. Opakovaně se totiž ohrazovala vůči SPD a jejich (dnes už soudem nepravomocně potvrzené) nenávistné billboardové kampani proti lidem jiné barvy pleti. Vadila jí i rétorika čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka a dávala to veřejně najevo.
Poslanci hnutí ANO tak dostali od vedení klubu jiné doporučení – volit Kostolanskou. Redakci to potvrdila bývalá zmocněnkyně pro lidská práva a poslankyně Helena Válková (ANO). „Neznala jsem ji z oblasti lidských práv. Ale ona je velmi autentická,“ říká Válková s tím, že se s ní sama přímo spojila, doptávala se na konkrétní kauzy a v klubu ji podpořila – a to navzdory výsledkům hodnotící komise. Ta se podle ní dotkla citlivého tématu, protože se v kritériích odvolávala na „hodnoty“. Podle Válkové to některé kolegy „zdvihlo ze židle“, protože nebylo jasné, jaké hodnoty tím experti myslí.
To sehrálo roli i v klubu hnutí SPD. Jak zdůrazňuje poslanec Jan Hrnčíř (SPD), kritéria si komise sama určila a nebyla objektivní. „Paní Laurenčíkovou bych v žádném případě volit nemohl. Já se s jejím pohledem na lidská práva neztotožňuji. Podle ní mají lidská práva především menšiny. Já říkám, že lidská práva má i majorita, mají je všichni stejná. Paní Kostolanská komunikovala dobře, bez progresivistického nádechu, který je u paní Laurenčíkové,“ říká Respektu.
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