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Česko29. 6. 20266 minut

Nečekaná jednota, vyslanec Aliance pro rodinu a osamocený Xaver. Jak bude úřadovat nová Rada ČT

Kontrolní orgán platil v posledních šesti letech za oslabující prvek veřejnoprávnosti. Změní se to po odchodu hlavního strůjce Matochy?

František Trojan

Když se člověk pár dní po pražské demonstraci proti ataku vlády na zdejší veřejnoprávní média prochází po Kavčích horách, jsou na místě stále vidět její stopy. Nápisy křídou a sprejem na chodníku (například „Jsme s vámi“) a lístečky s dalšími vzkazy nalepené na výloze u recepce hlavní budovy, které ještě v letním horku nemělo co rozmočit. Kolem rozhlasu a televize se toho aktuálně děje spousta a zásadní díl pozornosti je logicky zaměřen na vládou oznámenou razantní změnu financování (která by pro obě média v českém kontextu znamenala existenční ohrožení).

Za kulisami proběhlých protestů zrovna v budově jednají radní České televize. Lámou si hlavu nad stejnými otázkami jako všichni, kdo vnímají roli veřejnoprávních médií v demokratickém mixu – a jen těžko na ně mohou sami od sebe odpovědět. Po poradě si schvalují společné prohlášení, kde stručně řečeno upozorňují současnou vládu na to, že její mocenský vstup do systému je velmi riskantní.

Soustředění pozornosti na změny financování je logické, při debatách o riziku ztráty nezávislosti veřejných médií je ale zavádějící sledovat jenom je. V posledních šesti letech zejména televize prošla razantní změnou - a jako spouštěč k tomu stačil právě kontrolní orgán.

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