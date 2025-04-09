Je to dobře, ta svoboda slova, nebo je to špatně?
Na mítinku SPD v Kladně se lidé od Tomia Okamury dozvěděli, jak být v Česku našincem a koho vykastrovat
Sídlištní Václavské náměstí v Kladně je ve středu odpoledne pokryto putovními kulisami kampaně SPD. Jsou stejné, s jakými strana Tomia Okamury objížděla česká města před čtyřmi lety: párty stan s lavicemi a stoly, muzika a hlavní tahák předvolebního lákání voličů – stánky s potravinami a pitím za nízké ceny. Ty se tak nízko podle příslibů kampaně budou v Česku držet i po volbách, pokud se SPD dostane k vládnutí.
Paní Jana si jde už podruhé pro brambory: stojí osm korun za kilogram a maximální příděl na osobu je pět kilogramů. Má smůlu. Než to otočila z nedalekého paneláku, brambory došly, stejně jako cibule za stejnou cenu, a na stánku už je jen o korunu dražší mrkev. Tu ale nechce. „Děcka mi to nejí,“ říká a jde se podívat, co mají vedle: pár kelímků s jogurty a sýry, ty taky nechce, zase tak levné se jí nezdají. Na kávu za třicet nemá chuť. A pak už je tu jen stánek s nejdelší frontou, která se v průběhu odpoledne stále prodlužuje: lidé si z ní odnášejí točené pivo s názvem SPD Speciál za patnáct a na tácku grilovanou klobásu s chlebem za dvacet osm. Nic z toho paní Janu neláká. „Nevadí, počkám si tady na Okamuru. To je jediný politik, který to myslí s cenami potravin vážně, proto ho budu volit,“ říká rozvedená ošetřovatelka Jana a jde se zařadit do krátké fronty o třech lidech před stánkem s peticemi a volebními novinami.
Zastupitelé města Slaný za SPD Petr Větrovský a Karolína Lev tu lidem vysvětlují, za co petice jsou: jedna za referendum o zrušení emisních povolenek, druhá proti poplatkům za Českou televizi a Český rozhlas. Nejvíc lidí chce podepsat tu třetí, za obranu svobody slova v České republice. „To můžete podepsat jen tak, kvůli svému pocitu,“ říká pan Větrovský zrovna jedné starší paní, která louská text petice a váhá, zda podepsat. „Ale je to dobrý, nebo špatný, ta svoboda slova? Já tomu nerozumím,“ ptá se další žena ve frontě. „To musíte vědět vy, to já vám říkat nemůžu,“ říká jí pan Větrovec.
„Třeba Tomia teď chtějí soudit za to, že řekl pravdu,“ snaží se problém vysvětlit trochu hlouběji Karolína Lev. Naráží na právě probíhající soud, v němž je Okamura obžalován z podněcování k nenávisti kvůli plakátu (vyrobenému umělou inteligencí), jenž vyobrazuje muže tmavé pleti v zakrvácené košili a s krvavým nožem v ruce, jak se zuřivým výrazem hledí do očí kolemjdoucích pod nápisem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ,chirurgovéʻ z dovozu“.
