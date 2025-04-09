Babiš Respektu potvrdil, že zruší muniční iniciativu, pokud se znovu dostane k moci
Tento plán již na začátku roku oznámil předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček
Jednou z prvních věcí, které chce lídr ANO Andrej Babiš udělat, pokud po říjnových volbách opět stane v čele vlády, je zrušení muniční iniciativy. Projekt spustil v roce 2024 dosluhující kabinet Petra Fialy, jeho cílem je vyhledávat po celém světě velkorážní munici, které má Ukrajina nedostatek při obraně před ruskou invazí. „Platí to, ano,“ odpověděl ve čtvrtek při představování programu ANO v Ostravě Andrej Babiš na otázku Respektu, zda by iniciativu stopnul, jak to již na začátku roku oznámil předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček. Babiš nyní v téhle souvislosti uvedl, že na iniciativě neúměrně bohatnou zbrojaři a že na válce „by se nemělo vydělávat“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj iniciativu dlouhodobě označuje za prospěšnou, podle jeho slov umožňuje zadržovat postup Rusů na Donbase. Administraci má na ministerstvu obrany na starosti Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS). Složka ministerstva spadající pod vedení úřadu se zabývá zprostředkováváním obchodů s vojenským materiálem a byla založena v březnu 2021, kdy byl u moci právě Babiš.
Vznikla pod jeho ministrem obrany Lubomírem Metnarem po vzoru západních agentur, cílem je podporovat prodej vojenského materiálu na mezivládní úrovni, kdy kontrakty zaštítí vlády. AMOS sám nenakupuje a neprodává, zajišťuje vládní zprostředkování dohod zastřešené zárukami za technickou kvalitu zboží a mezivládními dohodami o vojensko-technické spolupráci.
Před spuštěním iniciativy AMOS sbíral zkušenosti a pozvolna rozjížděl projekty, ale invaze ho postavila do přímé akce. Nejdříve pomáhal zprostředkovat prodej těžké vojenské techniky Kyjevu na základě mezivládní spolupráce s USA, Nizozemskem a pak i Dánskem. Následně se středobodem snažení stalo shánění velkorážní munice pro ukrajinské dělostřelectvo, které je spolu s drony nejdůležitější zbraní současné války.
