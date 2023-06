Nemusí to skončit katastrofou. Změnu klimatu ještě můžeme zvrátit a řešení známe

"Katastrofou to skončit nemusí. Do velké míry záleží na tom, co uděláme. Řešení existují po celém světě a už se do nich pustilo spoustu států, měst, firem i jednotlivců. A my bychom se k tomu měli přidat. To je asi největší poselství mé knihy," říká o nové knize Klima je příležitost autor Petr Daniš, který vede vzdělávací centrum TEREZA. Jak se před více než dvaceti lety po studiu filozofie dostal k environmentálnímu vzdělávání? Jak učit děti o změně klimatu? Co mu chybí v české veřejné debatě o tomto tématu? Jaká řešení se nabízejí? Co říkal na nedávná vystoupení Václava Smila a související diskuse? I o tom vypráví v podcastu týdeníku Respekt.