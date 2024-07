Stříleli na prezidenta. Už zase!

Celkově byli zavražděni čtyři američtí prezidenti, tři další (včetně Trumpa) byli postřeleni, na tři atentátník vystřelil, ale nezasáhl je (to už máme každého 4,5 prezidenta, na kterého mířily atentátnické kulky). Další pokusy byly trochu komplikovanější, například Joea Bidena se jistý Sai Varshith Kandula ze St. Louis loni v květnu pokusil zavraždit tak, že se s náklaďákem rozjel proti bariérám před Bílým domem. Vyšetřovatelům vysvětlil, že útok plánoval šest měsíců, že sympatizuje s nacisty a že chtěl uchopit moc. Případ byl možná příliš groteskní na to, aby vyvolal vlnu světové pozornosti, to ale odkazuje pouze k nešikovnosti či omezeným duševním obzorům pachatele a nic to nemění na podstatě záměru.