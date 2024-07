Boží prozřetelnost zasáhla. Trump pohnul hlavou a čeká ho triumfální sjezd

„Průměrný Čech asi řekne, že Trump měl z pekla štěstí. Ale průměrný Američan to vnímá spíš jako zásah Prozřetelnosti,“ říká Jiří Sobota s ohledem na výklady situace, kdy nechybělo moc, aby bývalého prezidenta usmrtila kulka na politickém shromáždění v Pensylvánii ve městě Buttler. „To město má asi 13 tisíc obyvatel a mítink se konal na farmě. Donald Trump v mnoha jiných státech na farmy nejezdí. Ale teď mu jde o to, aby v listopadových volbách Bidena porazil v Pensylvánii, Michiganu nebo Wisconsinu. Stačí, když zvítězí v jednom z těchto států, a pravděpodobně se stane prezidentem,“ podotýká Barbora Chaloupková o náladách voličů v rozhodujících státech - tzv. swing states - ve světle předvolebních průzkumů. O čem vypovídají první reakce amerických politiků a političek na atentát? Co čekat od nadcházejícího republikánského sjezdu? A jak se atentát podepisuje do situace v obou politických táborech a jejich předvolebních kampaních? V čem se americká debata podobá dění na Slovensku po atentátu na Roberta Fica? Nejen o tom uslyšíte v dalším díle podcastu týdeníku Respekt Americká krása. Moderuje Štěpán Sedláček. Čtěte také: Atentát na Trumpa: kdo za to může?