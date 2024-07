Atentát na Trumpa: kdo za to může?

Byť ani se shodou okolností to prý není tak jisté: minimálně na křesťanské pravici se s ubíhajícími hodinami pevně usazuje názor, že se jednalo o čin boží prozřetelnosti, vlastně záměrný zázrak, jelikož Bůh má ještě s Donaldem Trumpem další záměry do budoucna (tady to vysvětluje veterán izraelských speciálních jednotek Aaron Cohen, tady ukazuje Newt Gingrich).