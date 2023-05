Tusk chce být premiér. Tak proč mu to prostě nezakázat, uvažuje Kaczyński

Když se blíží volby, každá vládní strana uvažuje co by mohlo opozici ztížit cestu zpátky k moci. A přímočará řešení jsou lákavá, zvlášť v Polsku. Co třeba zřídit zvláštní komisi, kterou by bylo možné obsadit lidmi dle vlastního výběru? Ti by pak mohli kohokoliv označit za vlastizrádce, a co je vůbec nejlepší – přímo ji zakázat vykonávat veřejné a politické funkce.

Přesně takhle podle kritiků uvažuje strana Právo a spravedlnosti (PiS), která Sejmem protlačila zákon o komisi pro šetření ruského vlivu v letech 2007-2022. Šéfa komise jmenuje premiér, tedy Mateusz Morawiecki, zbytek členů volí Sejm, kde má převahu vládní koalice, a opoziční poslanci se beztak na protest nechtějí celého procesu účastnit. Její členové budou mít přístup k mnoha tajným a citlivým materiálům v podstatě o komkoliv. Možnost předvolávat všechny občany Polska k výpovědi je samozřejmostí. Nejen politici hlavní opoziční strany Občanská platforma (PO) si jsou jistí, že cílem celé operace je její šéf a bývalý premiér Donald Tusk. Proto se mu také přezdívá "Lex Tusk".