Adam Vojtěch

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Politici řeší rébus, jestli povinně očkovat, koho a proč
Ministerstvo zdravotnictví uvažuje o posilovací injekci pro očkované
Pohled do zákulisí politického pádu roku
Ministrovi zdravotnictví za ANO prý došly síly uprostřed klíčového úkolu jen proto, že na něj tlačila opozice a média
Návrat koronaviru povede k dalším omezením, možná až do objevu vakcíny
Andrej Babiš by udělal dobré věci, kdyby se tak nebál
Koronavirová krize probudila v ministru Hamáčkovi překvapivého organizátora
Jak se nedostatkový kousek textilu stal symbolem tuzemské krize
S ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o udržení epidemie na uzdě, černých scénářích a nevyzpytatelné politice