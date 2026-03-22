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Prodej živých ryb patří k českým Vánocům stejně jako bramborový salát. Za známým obrazem se ale skrývá realita, o níž se pomalu začíná víc mluvit
Jejich záchrana je na chovatelích, ale přesná pravidla nejsou stanovena
Se skladatelem a klarinetistou Davidem Rothenbergem o tom, proč ptáci zpívají, jak hudba pomáhá chránit živočišné druhy a o slavících z Berlína, kteří jsou jako divocí DJové
Diskusi o etickém problému ale nelze trvale omezit lobbistickými ani rádoby odbornými argumenty
Jazyk vorvaňů nás možná naučí umělá inteligence. A co bude dál?