Zločin a trest
Za našeho dětství se ve škole nekomplikovaně učilo, že kráva je „užitečné zvíře“. Bohužel pro ni až moc „užitečné“, chybělo dodat. Vidíme to v poslední době, kdy se množí otřesná svědectví, jak bezcitně a bez vděčnosti se na cestě za levným mlékem a masem k obdivuhodným tvorům chováme. Byť četnost odhalených případů možná dokazuje, že Česko je na cestě k něčemu lepšímu. Zvlášť když vrchní soud minulý týden vzkázal, že za bezcitné zacházení se zvířaty náleží kriminál.
Cesta k tomuto závěru nebyla krátká. První rozsudek za horor na farmě v Měděnci na Chomutovsku, paradoxně nazvané Ekochov CMN, padl už v listopadu 2023. Tehdy dostali za utrápení víc než tří set krav k smrti hladem a žízní ředitel firmy Antonín Hajzler sedmileté vězení a majitel František Horn pětileté. Předseda senátu Ondřej Peřich tehdy prohlásil, že vina obou mužů je prokázaná, protože vychází z pitevních protokolů. Státní zástupce Tomáš Skála dodal, že farmu, kde docházelo k takové míře utrpení, by bylo třeba zrušit. „Vymazat z povrchu zemského,“ prohlásil doslova.
Během odvolacího kolečka se snížil počet utrápených zvířat (podle počtu dohledaných pitevních protokolů) a trest pro majitele se změnil na podmínku, protože manažerská rozhodnutí, jež k utrpení vedla (nevhodné sloučení stáda, v němž si pak přístup k nedostatečnému množství jídla zajistili jen silní jedinci), dělal Hajzler. Jemu tedy nezvykle tvrdý – pětiletý – trest zůstal. Majitel Horn končí s roční podmínkou jen za to, že se o stav svých zvířat nezajímal.
Firma Ekochov na „zemském povrchu“ zůstává a provozuje další farmy. Původní pokutu 4,5 milionu totiž ohodnotil vrchní soud jako likvidační a snížil ji na dva miliony. Nejdůležitější zprávou ale je, že odteď se v Česku ví, o jaké tresty se ve zdejším zemědělství hraje.
