Zvítězí maďarská opozice drtivě? Budou se blamovat výzkumníci veřejného mínění? Pomohl Orbánovi Vance?
Maďaři jdou do voleb, 17. díl
V neděli ráno začnou maďarští voliči házet volební lístky do uren, mají na to čas do večera, a rozhodnou tak asi nejdůležitější evropské volby tohoto roku. Co jsou ty nejpodstatnější otázky posledních dnů?
Skutečně vyhraje opozice? Pokud se průzkumy nepletou, vyhraje na počet hlasů. To v řadě zemí neznamená nutně vyhrát na mandáty (což je důležitější), a v Maďarsku už vůbec ne. Tamní poměrně složitý volební systém, který si napsal vládní Fidesz pro sebe, pořád favorizuje Fidesz. Reálná politická síla opozice bude po volbách pravděpodobně menší než její volební výsledek. Analytici se však kloní k tomu, že vítězství opozice i na mandáty je nejpravděpodobnější závěr.
Maďarské přepočítávání hlasů se může Fideszu i krutě vymstít. Vzhledem k tomu, že většina křesel se rozděluje v malých okrscích, mohou jeho kandidáti prohrávat o stovky hlasů s opozičními soupeři – a vítězství opozice bude naopak větší, než by odpovídalo odevzdaným hlasům.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
