Konečně naděje v Gaze. Hamás propustí rukojmí a Izrael umožní navýšení pomoci
Nepřátelé souhlasí s první fází mírového plánu. A Trump má páky, jak je donutit k dalším kompromisům
Donald Trump dosáhl svého největšího mezinárodně-politického úspěchu: Hamás a Izrael souhlasí s první fází jeho mírového plánu. Ještě ve čtvrtek podepíší dohodu o příměří, v jejímž rámci má být osvobozeno dvacet žijících rukojmí, kteří byli před dvěma lety uneseni z jihu Izraele, a vydána těla 28 mrtvých. Současně Izrael propustí skoro dva tisíce palestinských vězňů, umožní dramatické navýšení humanitární pomoci do Gazy a stáhne armádu z tamních měst.
K dohodě došlo díky diplomatickému jednání USA, Turecka, Kataru a Egypta, kde jednání probíhají. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ji odpoledne představí své vládě, ale vlivný radikální ministr financí Smotrič už avizoval, že bude hlasovat proti jejímu přijetí.
Trumpův plán je první nadějí na ukončení dva roky trvající války, která svou brutalitou a počtem obětí překonala všechny dosavadní konflikty z učebnic o dějinách izraelsko-palestinského konfliktu. Tři dny trvající jednání o první fázi mírového plánu ovšem naznačují, jak náročné bude dosáhnout pokroku v dalších fázích.
Ta druhá počítá s odzbrojením Hamásu, jehož bojovníci by mohli také vycestovat do třetí země, která je přijme. Bezpečnost v Gaze by měly zajistit mezinárodní jednotky a přechodnou vládu převzít palestinští technokraté pod mezinárodním dohledem. Rozsáhlou rekonstrukci Gazy by platily bohaté arabské státy. Třetí fáze má následně vést ke vzniku palestinského státu.
