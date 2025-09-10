V partnerově rodině se navzájem dobírají až urážejí
Mám jejich styl komunikace vnímat jako „red flag“?
Je mi 28 let a téměř rok jsem ve vztahu s mužem, se kterým si velmi dobře rozumíme. Je ke mně pozorný, milý, spolehlivý – opravdu mám pocit, že si mě váží a má mě upřímně rád. V mnoha ohledech je tento vztah mnohem zdravější a vyrovnanější než ty předchozí a jsem za něj vděčná.
Přesto však řeším jednu věc, která mi už déle leží v hlavě, a nevím, jestli to přeháním nebo bych to měla brát vážněji. Jedná se o jeho rodinu – konkrétně o způsob, jakým spolu komunikují. Když jsem u nich na návštěvě, téměř vždy jsem svědkem toho, jak si mezi sebou povídají velmi drsným, místy až hrubým způsobem. Nejsou to sice nadávky, ale neustále se navzájem sarkasticky komentují, podrývají, shazují. Mně osobně to přijde velmi nepříjemné a necitlivé. Když to poslouchám, cítím napětí – jako bych byla svědkem hádky, ačkoli oni se při tom tváří, že se jen „baví“.
Několikrát jsem si o tom s partnerem povídala. Vždy mi řekl, že to tak u nich doma funguje, že je to jen jejich styl humoru a že to nemám brát vážně. Tvrdí, že oni si tím projevují blízkost, že tomu tak mají celý život a nikdo z nich to nebere osobně. Já tomu ale nerozumím – pro mě je v blízkých vztazích důležitá úcta a respekt.
Přemýšlím, jestli by se takový způsob chování mohl časem projevit i v našem vztahu. Zatím je ke mně přítel velmi milý, ale můžu tomu věřit i do budoucna? Je normální mít v rodině takový „styl humoru“ nebo bych to měla vnímat jako red flag?
