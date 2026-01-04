„Čeká vás to také.“ Slovenská kultura se ocitla ve válečném stavu
Reportáž z bratislavské mobilizace čtrnácti tisíc lidí proti likvidačním praktikám Ficovy vlády
Do začátku demonstrace pojmenované Velká kulturní mobilizace v Bratislavě zbývá hodina. Na Veronice Němcové a Ivaně Laučíkové ale není znát nervozita z toho, jestli jim vyjde plán udělat z akce nejmasovější kulturní protest proti likvidačním praktikám vlády Roberta Fica. Členky koordinačního týmu iniciativy Otvorená Kultúra! říkají, že měly během příprav od lidí velkou odezvu a že se v půl šesté večer v poslední březnové úterý ukáže, „jak velká je ta naše bublina“.
Demonstraci svolaly kvůli své „vyčerpanosti“ z kroků slovenské vlády proti svobodné kultuře, jež řídí ministryně Martina Šimkovičová (nominovaná do vlády za krajně pravicovou SNS). „Zhoršuje se to a my s tím nedokážeme nic dělat,“ přiznává Němcová. A její kolegyně Laučíková vzápětí dodává, že právě kvůli rostoucí frustraci liberální části veřejnosti se její zástupci sejdou tady na náměstí Svobody přímo před Úřadem vlády, aby dali průchod svému „hněvu“.
Takových lidí nakonec do centra Bratislavy přijde podle odhadů minimálně čtrnáct tisíc. A když za tři hodiny demonstrace končí, Němcová s unaveným úsměvem říká, že to bylo „fantastické“ a že přesně právě takovou vzpruhu slovenská kultura potřebovala.
Nežijeme ve feudalismu
