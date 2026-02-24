0:00
Astrounat Brázda
Zahraničí24. 2. 20268 minut

Čeká Ukrajinu pátý rok války, nebo nastane čas nečekaných řešení?

Ani jedna ze stran zatím nedokázala, aby protivník považoval boj za příliš drahý a "zbytečný"

Ondřej Kundra

Takzvaná speciální vojenská operace Ruska proti Ukrajině, během níž chtěla Moskva v únoru 2022 dobýt celou zemi za tři dny, už trvá déle než Velká vlastenecká válka Sovětského svazu proti nacistickému Německu v letech 1941–1945. Původní záměr Vladimira Putina rychle si podmanit Ukrajinu selhal, jeho invaze je největším a nejdelším konvenčním konfliktem v Evropě od druhé světové války. Ve středu vstoupí do svého pátého roku a klíčová otázka je, jestli to také bude rok poslední.

První rok války byl ze strany Ruska neúspěšným pokusem o bleskovou akci a ze strany Ukrajiny úspěšným pokusem o její odražení, následovaným dvěma průlomovými ofenzivami v Charkovské a Chersonské oblasti. Už v roce 2023 však válka změnila charakter a stal se z ní vyčerpávající poziční boj. Ukrajincům se nepodařilo dostát očekáváním, jež vzbudili bleskovým osvobozením části svého území, Rusku se naopak podařilo částečně mobilizovat a vrhnout na frontu statisíce nových vojáků. Moskva také navýšila investice do svého vojensko-průmyslového komplexu, čímž předurčila další vývoj – dlouhodobou válku.

Adaptace, úbytek a obnova

Jak budou další boje vypadat, ukázala poprvé bitva o Bachmut. Do té doby západnímu publiku neznámé regionální středisko na východě Ukrajiny se během roku 2023 stalo v evropském tisku nejčastěji zmiňovaným ukrajinským městem. Rusko při jeho snaze ho získat ztratilo minimálně 60 tisíc vojáků, Ukrajina investovala obrovskou energii, aby ho udržela (a přišla přitom rovněž o mnoho svých mužů). Město nakonec padlo, Kyjev navíc v témže roce neuspěl s letní protiofenzivou, protože si vylámal zuby na zákopové obranné linii Rusů na dočasně okupovaném území.

