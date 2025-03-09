Toužili po studiu na nejlepších školách planety. A pak přišel Trump
Jak změnila přistěhovalecká politika USA výzvu „přijali mě na americkou univerzitu“?
Dlouhé hodiny biflování, psaní a přepisování esejů, rešerše grantů i fronty na ambasádě. Všichni tušíme, že vyjet do USA studovat na nejlepší univerzity světa není žádná hračka. Čerství dospělí, kteří musí kromě přijímaček zvládnout i úkol přestěhovat svůj život za oceán, zažívají obrovský stres. A letošní léto ho ještě výrazně umocnilo.
Americký prezident ve svém boji proti migrantům rušil studentům platná víza, vyhošťoval je ze země a na začátku léta pozastavil vydávání studentských víz úplně. Práce, nadějná budoucnost a nová životní etapa najednou získaly zcela jinou perspektivu. Jak studenti z Česka tohle náročné období prožívají? A jak proměnily turbulence americké politiky jejich rozhodnutí prožít kus života v USA?
Konec sociálních sítí
Magdalena Kokešová už v USA během loňských prezidentských voleb studovala. A z kalifornského Berkeley tak mohla sledovat, jak se svět kolem ní ze dne na den mění. „Mám kolem sebe spoustu kamarádů z Latinské Ameriky nebo Asie, kterým najednou hrozilo, že je deportují. Jedné spolužačce z Číny v posledním semestru studia prostě zrušili víza,“ popisuje mladá Češka po telefonu.
