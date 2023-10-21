Virtuální realita

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Režisér a dramaturg Ondřej Moravec se stal českým průkopníkem filmů natáčených ve virtuální realitě
Dá se v Česku uživit jako bojovník ve virtuálním světě?
Před patnácti lety začal Google brouzdat skutečným světem stejně lačně jako internetem
Co se skrývá za tajuplným slovem, které podle optimistů představuje budoucnost internetu
Lisa Nakamura popisuje, jak se internet stal nebezpečným místem i proč by jím nemusel být
Fantasy sporty nabízejí fanouškům možnost stát se trenérem i manažerem vlastního družstva
Na newyorském turnaji si rozdělili hráči dosud největší odměnu za esport
Ústavní soud potvrdil, že svoboda virtuálního světa může podléhat smysluplnému omezení
Nová éra virtuální reality začíná. A bude to jízda.