Nic vás nesvazuje

Co se vás osobně dotýká, umíte nejlépe reflektovat. To je základní heslo, kterým se řídí čtyřiatřicetiletý režisér, scenárista a dramaturg Ondřej Moravec. A když to propojíte s virtuální realitou (VR), mohou se „vaše témata“ okamžitě stát osobními i pro diváka, který o nich takřka nic neví – ať už jde o psychická onemocnění či válku na Ukrajině.

To první platí pro jeho debut, VR interaktivní animovaný film Tmání, s nímž se zúčastnil prestižního festivalu v Benátkách a díky němuž se poprvé v historii objevil letos VR film v nominacích na České lvy. Snímek, jenž vzbudil nadšené reakce, diváka přenáší do prostoru stejnojmenné vesnice, která představuje metaforu rozbouřené mysli a chce dát sledujícím zakusit, co znamená mít depresi. „Začíná nepříjemnými hlasy, že jste nanic, nemáte právo žít. To je jeden z pocitů, který se vám zaryje do paměti, když trpíte depresí,“ vysvětluje režisér a dodává, že nic osobnějšího už určitě nenatočí.