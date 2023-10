Kultura/mix

Seriál

Netflix připravuje seriál o životě Johna F. Kennedyho . Plánovaný epický počin vychází z politikovy biografie z pera Fredrika Logevalla JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956 (JFK: Dospívání v americkém století, 1917–1956), která sleduje Kennedyho život od narození do chvíle, kdy se stal senátorem. Druhý připravovaný svazek by se měl podle nakladatele věnovat jeho prezidentství a atentátu, jehož obětí se stal v roce 1963 v Dallasu. Scénář seriálu napíše Eric Roth, držitel Oscara za snímek Forrest Gump a nejnověji podepsaný pod novým filmem Martina Scorseseho Zabijáci rozkvetlého měsíce. Roth figuruje u série, kterou Netflix propaguje jako „americkou Korunu“, i jako výkonný producent.

jb