Může být bezdětná žena vzorem pro dívky?

Ne, milující rodiče by samozřejmě chtěli, aby se jejich dcera vdala za prvního muže, kterého potká, začala rodit děti jak na běžícím pásu, přičemž by se zároveň stala na manželovi ekonomicky závislou, protože by neměla kdy studovat a zajistit si vlastní příjem. Dnešní milující rodiče totiž sní o tom, že jejich děti svůj život podřídí ultrakonzervativnímu mokrému snu o světě, kdy ženy nečinily žádné životní volby, nad kterými se mohl někdo pohoršovat, protože neměly reálnou možnost tu volbu učinit.