Dva roky vězení za dvě znásilnění a jeden pokus?
Ferimu svitla naděje na propuštění
Tentokrát stručný přehled několika zpráv ze světa, ve kterém prý feminismus a jeho požadavky zašly až příliš daleko. Pojďme se tedy podívat, kam se pod tlakem žen toužících po svobodném a důstojném životě posouváme.
Bývalému vrcholnému politikovi Dominiku Ferimu svitla naděje, že si za dvě znásilnění a jeden pokus o něj neodsedí ani uložené tři roky. Server Seznam Zprávy informoval o tom, že Krajský soud v Ústí nad Labem vyhověl Feriho stížnosti proti rozhodnutí Okresního soudu v Teplicích, který letos v lednu zamítl jeho žádost o předčasné propuštění z výkonu trestu.
Odůvodnění rozhodnutí zatím není známo, nicméně lze předpokládat, že soudci vyšší instance nesouhlasili s názorem soudce instance nižší, podle něhož sice exposlanec splnil formální podmínky dané zákonem, nicméně stále u něj není patrná reflexe činů, za které byl odsouzen – a proto by zatím neměl být propuštěn.
Pokud by byl Dominik Feri skutečně v dohledné době podmíněně propuštěn, celkový trest nedosáhne ani dvou let.
