VÝSTAVA TÝDNE: Když Mikimaus potká kocoura Mikeše aneb Oslava lidové tvořivosti bez komerce
Oba dva se s Mickey Mousem – nebo taky Mikimausem či Mikim, bez dvou let stoleté postavičce z dílny Walta Disneyho se u nás odjakživa říká různě – jako děti poprvé setkali díky žvýkačkám Donald. V šedesátých letech je vyráběla nizozemská firma Maple Leaf, občas se daly sehnat i v Československu a výjimečné byly tím, že v obalu vedle žvýkací hmoty ukrývaly ještě malinký komiks, jehož hrdinou byl právě ušatý myšák. Grafik Michal Cihlář a restaurátor Pavel Veselý aka Pablo de Sax začali nezávisle na sobě tyhle papírky s komiksy sbírat. A ačkoli to tehdy ještě nemohli vědět, právě Mikimaus stál na samotném počátku jejich vlastních uměleckých kariér. Nyní se k němu Cihlář coby mistr vícebarevného linorytu a Veselý coby zakladatel spolku Domácí umění vracejí na výstavě v pražské Galerii Havelka, jež má stejný název jako souběžně vydaná doprovodná kniha: Potkat Mikimause.
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