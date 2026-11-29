Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Na Staroměstském náměstí v Praze byl vztyčen a ozdoben vánoční strom. Ochladilo se a města otevřela první mrazové azyly pro lidi bez domova. Oblohu rozzářil superúplněk. Poslanec nacionálně sociálního hnutí Svoboda a přímá demokracie Jindřich Rajchl, označovaný svými někdejšími kolegy z advokátní komory kvůli svým politickým postojům přezdívkou „Hitler po výkrmu“, narazil se svým návrhem, aby české zákony přestaly trestat schvalování genocidy. Konsenzus napříč trestním právem evropských států je v tom, že umožnit popírání, zpochybňování či schvalování zločinů proti lidskosti, jak je definoval poválečný Norimberský tribunál, je způsobilé vytvářet podhoubí pro neonacistické buňky a ty pak zase tvoří podhoubí pro ohrožení demokratického právního státu, komentoval advokát a odborník na ústavní právo Tomáš Nahodil souvislosti a možné pozadí Rajchlova návrhu, se kterým sice vůdce SPD Tomio Okamura vyjádřil bezvýhradný souhlas, ale koaliční partneři jej odmítli a demokratická opozice jej označila za „odporný“. Zemřel Pavel Heřman. V turecké Antalyi zkrachovala klimatická konference OSN poté, co Rusko, Saúdská Arábie a další státy těžící ropu odmítly zmínit v závěrečné deklaraci fosilní paliva coby hlavní příčinu klimatické změny a nesouhlasily s jasným závazkem k jejich postupnému odstavení; Evropská unie a několik dalších zemí označily takto vykastrovanou deklaraci za „zelené pozlátko“ a odmítly ji podepsat. Chtěl jsem tam studovat věc svého dlouhodobého zájmu, tedy otázku, jak řeší záchody a co dělají s těmi exkrementy, vysvětlil ředitel Správy Krkonošského národního parku ze strany Motoristé sobě Petr Moravec, proč pro sebe a pro svou asistentku plánoval služební cestu na karibský ostrov Martinik; dva další zaměstnanci KRNAP, kterým Moravec možnost výletu nabídl, účast odmítli s tím, že cesta nijak nesouvisí s jejich pracovní náplní a že se v Karibiku nemohou o krkonošské realitě nic naučit. Jako „totálně nepřijatelný“ odmítl premiér Babiš v roli hlavního českého vyjednavače na mimořádném summitu v Bruselu návrh na příští sedmiletý rozpočet EU, protože jeho autoři chtějí posílit konkurenceschopnost Unie v moderních průmyslových odvětvích a zabezpečit ji před hrozbou ruského útoku, místo aby – jak chce český premiér – přidali víc peněz na dotacích zemědělským podnikatelům a zaplatili Česku „budování potřebných dálnic“. Prezident republiky Petr Pavel na okraj rozpočtového summitu odmítl jako neuváženou věc Babišovo rozhodnutí blokovat, aby do nově sestavovaného rozpočtu EU byla zanesena unijní pomoc Ukrajině, protože Česká republika se podle Babiše této pomoci nechce zúčastnit. Naše podpora Ukrajině není charitou, ale strategickou nezbytností – přímo ovlivňuje, jakou silou a v jakém tempu proti nám může Rusko působit, a zkušenosti ukrajinských ozbrojených sil z reálného boje jsou zároveň důležitým zdrojem poznání pro naši vlastní přípravu, řekl na veřejném slyšení v Senátu náčelník Generálního štábu Armády České republiky Miroslav Hlaváč. Husté sněžení omezilo kapacitu Letiště Václava Havla v Praze. Podle moskevského statistického serveru RBK dosáhl počet českých občanů žádajících letos v Rusku o azyl na základě zákona o „sdílení tradičních ruských morálních hodnot“ čísla 4. Centrem Brna začala jezdit „péefková šalina“.
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