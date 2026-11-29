Těkavý obraz roztříštěné duše
Stará romská legenda praví, že Romové kdysi měli krále, který na smrtelné posteli daroval svým dvěma synům kouzelné zrcadlo. „Když do toho zrcadla pohlédnete,“ řekl jim, „uvidíte v něm svou minulost i budoucnost. Vydejte se hledat pro náš lid nový domov. Dokud budete jednotní, zrcadlo vám ukáže cestu.“ Synové králova slova vyslyšeli. Po nějaké době se ale chtěli rozdělit a zrcadlo, o něž se přetahovali, spadlo na zem a rozbilo se na tisíc kousků. Jorge Emilio Nedich část střepů z toho zrcadla vysypal do knihy Duše vyvrhelů.
V textu argentinského romského spisovatele se prolínají dvě roviny. První, která nás v úvodu vpravuje do situace, popisuje snahu hlavního hrdiny a zároveň vypravěče Stevia spojit se se synem, kterého opustil tři roky po jeho narození. Druhou je vyprávění o jeho životě a životě jeho příbuzných, které Stevio volí jako prostředek této snahy. On sám je středobodem knihy, jejíž vyprávění skáče v čase tam a zpět bez jasnějšího řádu nebo významu. Navíc jím prostupuje nespočet historek o strýcích, bratrancích, kamarádkách nebo partnerkách, kteří přicházejí a záhy zase mizí – a mnohdy odvádí pozornost od toho, co by mohlo být příběhem. Soudržnosti také příliš nepomáhá místy zmatený a kostrbatý překlad ani obsahová redakce, které jako by nebyly s to autorovu literárnímu výrazu porozumět.
Na druhou stranu obsahuje vyprávění i momenty, které svět argentinských Romů zobrazují až nepříjemně zblízka. Jsou jimi popisy domácího násilí, intrik a podvodů mezi rodinnými příslušníky, které jsou více nebo méně spojeny s nuceným přerodem kočovného života. Nejsilnější a nejilustrativnější postavou této proměny je Steviova matka Rosa: v jejím osudu se střetává nutnost vymanit se ze sevření omezujících tradic s vyprázdněností světa postaveného na materiálních hodnotách, který ji čeká na druhé straně. Přichází do něj jako negramotná dospělá žena a vypěstovat si vztah ke vzdělání, které by jí mohlo rozšířit obzory, je pro ni víceméně nemožné – zejména kvůli hlubokému studu spojenému s chudobou a sociálním vyloučením.
Kniha Duše vyvrhelů mohla být zajímavým generačním vyprávěním, nebýt autorovy ambice zachytit nehmotnou podstatu dané skupiny lidí, kterou naznačuje česká anotace i název díla. Tento cíl se Nedichovi naplnit nedaří – obraz, který z rozbitého zrcadla skládá, zůstává fragmentární. Detaily, které vykresluje, jsou ale upřímné a zachycují realitu natolik vzdálenou, že stojí za to věnovat jim pozornost.
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