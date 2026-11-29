Pět světových zpráv
Ukrajinský úder ve Středozemním moři
Ukrajinské drony potopily ruskou válečnou loď a zasáhly ruskou nákladní loď u břehů východní Libye. Tato severoafrická země od svržení diktátora Muammara Kaddáfího před patnácti lety nefunguje jako jeden celek a její východ ovládá milice generála Haftara, která má blízké vazby k Rusku. Skupina ukrajinských vojáků podle jarní investigace agentury Reuters působí v západní části Libye, kde vládne mezinárodně uznávaný kabinet a s ním spřízněné milice a kde má silný vliv zvláště Turecko. Italská premiérka Giorgia Meloni na summitu EU kvůli úderu kritizovala Ukrajinu a apelovala, že se válka „nemá a nesmí rozšířit do Středozemního moře“.
Kolaps klimatických jednání
Svět má za sebou několik rekordně horkých roků, ale každoroční klimatický summit OSN skončil poprvé za 17 let bez dohody. COP31, který se konal v turecké Antalyi, podle pozorovatelů skončil fiaskem. Především EU – ale také například Velká Británie a některé z nejchudších zemí postižených stoupající hladinou oceánů – odmítly podpořit závěrečnou dohodu, protože neobsahovala závazek postupného odklonu od fosilních paliv. Proti této formulaci se postavily ropné mocnosti, včetně Ruska a Saúdské Arábie, nebo také Indie. Závěry je podle pravidel konference potřeba schválit jednomyslně. Ke kolapsu jednání došlo pár dní poté, co se představitelé USA, Ruska a Číny shodli na „zvýšení výroby a dodávek ropných produktů ve prospěch všech národů“.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu