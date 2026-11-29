Jeden den v životě29. 11. 20263 minuty
Můj den s Tami
Dnes je můj den s Tami. Už ráno si připravuji batoh na náš společný výlet. Nesmí v něm chybět její oblíbená knížka, chrastítko z lahve naplněné kamínky, hygienické potřeby a něco dobrého na svačinu. Všechno si ukládám tak, abych potřebné věci měla po ruce.
Tami vyzvedávám u nich doma. Když jsem u dveří, už na mě čeká. Radostně poskakuje a v ruce drží moji fotografii.
Tami je osmiletá holčička s intelektovým znevýhodněním, která nemluví. Není to moje dcera ani vnučka. Poznaly jsme se díky homesharingu a přibližně jednou za čtrnáct dní spolu trávíme den. Za tu dobu jsme si našly vlastní způsob, jak si rozumět.
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Maminka Tami mi předá náhradní oblečení a svačinu a můžeme vyrazit.
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