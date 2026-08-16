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Kultura16. 8. 20263 minuty

Seriál týdne: Sprosté Toulavé kočky. Ricky Gervais si myslí, že lidstvo je póvl. Kritika si myslí, že britský komik narazil na dno humoru

Jindřiška Bláhová

Pokud o nějakém seriálu platí, že není pro každého, jsou to animované Toulavé kočky (Netflix) Rickyho Gervaise. Britští recenzenti ho strhali jako líný, infantilní a „příliš prázdný, aby provokoval“. Johna Cleese naproti tomu bavil, člen Monty Python na síti X označil nejnovější počin tvůrce Kanclu za „opravdu úžasný“. 

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