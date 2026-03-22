Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Přiletěli čápi a po studené frontě se vrátilo teplé jarní počasí. Hlídce boskovických policistů se podařilo vysvobodit jelena, který se zapletl do maskovací sítě natažené na kraji lesa u obce Žďárná. V důsledku pokračující americko-izraelské války proti Íránu dál rostly ceny ropy a plynu. Uplynuly tři roky od chvíle, kdy v bojích s ruskými okupanty u obce Chromivka na Donbasu padl nejmladší český obránce Ukrajiny Karel Kučera (22). I když už to jsou teď tři roky, co Kája zemřel, kolikrát mu stále nadávám, že odjel a nic nám neřekl, ale na druhou stranu jsem na něj hrdý, řekl při té příležitosti médiím bojovníkův otec Martin Kučera. Na pražské Letné se konala demonstrace svolaná spolkem Milion chvilek na podporu a obranu zdejší demokracie ohrožené zásahy proruských mocenských elit současné vládní koalice. „Do háje, a možná ještě dál poslala Česká republika své spojence v NATO, když schválila svůj rozpočet v současné podobě, která je pro velení NATO skutečnou fackou. Český premiér Andrej Babiš ale všem jasně vysvětlil, že peníze potřebují lidé, ne armáda,“ komentoval ruský server Rambler rozhodnutí Babišovy vlády schválit rozpočet s radikálně sníženými výdaji na obranu. Uvažují, zda nás dát do skupinky se Slovenskem a Maďarskem, které už nepovažují za státy, na které se dá spolehnout, nebo nám ještě dají šanci, popsal prezident Petr Pavel na besedě s občany v Nymburku, jak se na současné Česko s jeho neplněním obranných závazků a proruskými řečmi některých vysokých ústavních činitelů dívají naši spojenci; premiér Babiš potom v televizi prohlásil, že na klíčový červencový summit NATO pojede navzdory zavedeným pravidlům místo prezidenta on sám. V Úštěku začali američtí filmaři natáčet nový film Martina Scorseseho s pracovním názvem Když se setmí. Bez komentáře, nevyjadřujeme se k tomu, odpověděl mluvčí Muzea umění Olomouc Tomáš Kasal na dotaz médií, proč vedení této instituce nařídilo odstranit z průčelí budovy ukrajinskou vlajku, která tam na znamení solidarity s napadenou zemí visela od zahájení ruské invaze v únoru 2022. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) oznámil, že začíná v Evropské unii hledat spojence pro svůj záměr radikálně omezit pomoc poskytovanou v EU, a tedy i v Česku ukrajinským válečným uprchlíkům. Vedení zdejších univerzit se vedle dalších spolků a znepokojených občanů postavilo proti návrhu zákona o „registraci subjektů se zahraničními vazbami“, kterým chce současná vládní koalice po ruském vzoru získat nástroj na šikanu a likvidační pokuty svých kritiků. „Návrh nedostatečně reaguje na současné bezpečnostní hrozby včetně vlivových operací v kontextu ruské agrese na Ukrajině a zároveň však vytváří riziko neodůvodněných zásahů do svobod a principů otevřené společnosti,“ napsala v prohlášení k návrhu brněnská Masarykova univerzita. Tento zákon prosadíme děj se co děj a že by byl inspirovaný Ruskem, je pitomost, odpověděl na obavy akademické obce ministr zahraničí za stranu Motoristé sobě Petr Macinka. Neznámý maskovaný muž hodil uříznutou hlavu divokého prasete na zahradu domu zaměstnance pražského magistrátu, který se zabývá korupčními kauzami ve veřejných zakázkách v hlavním městě. Mezinárodní skupina vědců upozornila světovou veřejnost, že hladina světových moří podél pobřeží stoupla mnohem víc, než se dosud předpokládalo.
