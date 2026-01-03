Šichtařová vynalezla zajímavou disciplínu: za veřejné peníze neprosazuje vůbec nic
Poslankyně, která kritizovala „prosazování politických názorů” neziskovkami, nevystupuje na plénu ani ve výborech, ale točí videa pro soukromý byznys
Poslankyně za SPD Markéta Šichtařová začala své sněmovní angažmá tím, že si přivlastnila několik vět z programového prohlášení Babišova kabinetu. V něm stojí, že vláda nedovolí, „aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus.
Neziskové organizace mohou prosazovat své politické názory, ale nikoli z peněz daňových poplatníků.“ Šichtařová tvrdí, že do prohlášení byly vloženy z její iniciativy.
Téma „politických neziskovek“ zvedala ekonomka a blogerka Šichtařová pravidelně už v časech před volbami. Ve své loňské knize Na prahu nové civilizace mu dokonce věnuje celou kapitolu a zmiňuje konkrétní organizace, které podle ní „ovlivňují společnost“ z veřejných peněz, a proč je potřeba tento systém ukončit.
