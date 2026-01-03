0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
1. 3. 20262 minuty

Šichtařová vynalezla zajímavou disciplínu: za veřejné peníze neprosazuje vůbec nic

Poslankyně, která kritizovala „prosazování politických názorů” neziskovkami, nevystupuje na plénu ani ve výborech, ale točí videa pro soukromý byznys

František Trojan

Poslankyně za SPD Markéta Šichtařová začala své sněmovní angažmá tím, že si přivlastnila několik vět z programového prohlášení Babišova kabinetu. V něm stojí, že vláda nedovolí, „aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus.

Neziskové organizace mohou prosazovat své politické názory, ale nikoli z peněz daňových poplatníků.“ Šichtařová tvrdí, že do prohlášení byly vloženy z její iniciativy.

Téma „politických neziskovek“ zvedala ekonomka a blogerka Šichtařová pravidelně už v časech před volbami. Ve své loňské knize Na prahu nové civilizace mu dokonce věnuje celou kapitolu a zmiňuje konkrétní organizace, které podle ní „ovlivňují společnost“ z veřejných peněz, a proč je potřeba tento systém ukončit.

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články