Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Archeologové v Egyptě po více než sto letech našli novou hrobku faraona – byl v ní Thutmose II., který se do egyptských dějin zapsal jako krutovládce a neschopa. Donald Trump oznámil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je diktátor, kterého podporují jen čtyři procenta jeho krajanů. Zelenského podle dostupných průzkumů podporuje 58 procent Ukrajinců, Trumpa zhruba 48 procent Američanů, a američtí činitelé se na tiskové konferenci po jednání s Rusy v Rijádu předháněli v tom, kdo více a častěji svého prezidenta pochválí. Mezi Valčí a Chyší vznikla nová turistická trasa, která poutníky provede barokní krajinou po lesních a polních cestách, a nikoli po silnici jako doposud. Vedení Karlovy univerzity si odměnami v řádu statisíců navýšilo své platy a jako důvod funkcionáři uvedli, že to po vraždách z prosince 2023 na filozofické fakultě měli obzvlášť složité. Filipínské úřady vyplácejí peníze za ulovené komáry v naději, že tak zastaví šíření horečky dengue. Ve východočeské Dobrušce se po velké rekonstrukci zapojila do distribuční sítě bioplynka a díky kejdě ze zdejšího zemědělského družstva je malé město na úpatí Orlických hor zase o něco chráněnější před globálními výkyvy všeho druhu. Hlava českých katolíků Jan Graubner vyzvala své ovečky, ať si stěžují na faráře Marka Váchu, že vedl bohoslužbu v hospodě, a když se jich ozvalo dost, odvolal faráře z některých jeho postů, protože prý musel vyslyšet pohoršení věřících. Teroristé z Hamásu neodevzdali tělo jedné z jejich unesených a zavražděných obětí, a místo toho při výměně podstrčili Červenému kříži a Izraeli jiné. Komunisté vyloučili ze svých řad Jiřího Dolejše, šéfka strany Kateřina Konečná se tak rázně vypořádala se spolustraníkem, který o ní říkal, že není žádnou komunistkou, nýbrž národoveckou populistkou. Policie začala stíhat Tomia Okamuru za to, že šířil nenávist. Ze zdravotních důvodů opouští českou politiku hlava TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Italové se nemohli shodnout, jestli je rapper Tommy Cash, estonský účastník soutěže Eurovize, který se snaží uspět se skladbou Espresso Macchiato plnou stereotypů, uráží, baví, nebo nechává úplně lhostejnými. Chrastava zvyšuje pokuty pro ty lidi, kteří neuklízejí výkaly svých psů, na deset tisíc korun, a pokud ani to nepomůže, nebudou psi smět vůbec do centra města. Česko zjistilo, že mu chybí 2500 zdravotních sester. Ekonomka Antonie Doležalová opravila chybu, kterou opakuje řada lidí i vrcholných politiků, totiž že stát je jako firma, a proto se tak dá řídit, protože stát je daleko víc než jedna velká domácnost. Statistiky naznačily, že čím víc muži sází na sport, tím víc doma tlučou své ženy a děti. Zatím neznámo jak velká skupina výtržníků se zaměřila na veřejné záchodky v brněnském Komíně a systematicky se tam dopouští vandalismu. Slovenská vláda doznala rekonstrukce, početně v ní posílil Ficův Smer. Bratislavu už třetí den trápí těžko snesitelný zápach tajemného původu. Maďarská vláda využila chvíle a chce blokovat další sankce na Rusko a Bělorusko, zbytek Unie se rozhodl jednat bez proruské Budapešti i Bratislavy. Londýnská Regents Opera vzala jednu z partitur Richarda Wagnera, notně ji osekala a podle většiny kritiků to Prstenu Nibelungů vůbec neuškodilo.