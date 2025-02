Trump chujlo 

Masakr tehdy otřásl Ukrajinou a spustil pád Viktora Janukovyče, prchajícího vzápětí do Ruska. Ruská armáda brzy vtrhla na ukrajinský Krym a do Donbasu. Začala krvavá agrese vůči suverénní zemi, nikdo v Evropě a na Západě ji ale nechtěl vidět. Připustili si ji naplno až v únoru 2022, kdy „zelení mužíčci“ vtrhli masově a otevřeně do dalších míst Ukrajiny.