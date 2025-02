Parkour je něco jako modernější a zábavnější Sokol

„Tohle už je pokročilejší skupina. Většina sem chodí rok nebo dva a už trochu vědí, o co jde,“ vysvětluje Filip Mašek, lektor pražského týmu In Motion Academy, který se zabývá pohybovou disciplínou zvanou parkour. S trénovaným skokem se proto může se skupinou za chvíli přesunout do doskočiště vyplněného podobně jako v gymnastických tělocvičnách měkkým molitanem, kam jeho svěřenci dopadají při akci z větší výšky.