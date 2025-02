Výstava týdne: Intimní obrazy v podzemí pánských záchodků

Ther se sice v čase zmíněné Chalupeckého ceny věnoval hlavně videoartu. V posledních letech se z něj však stal originální výstavní scénograf. Před třemi lety proměnil olomoucký Telegraph ve východoněmeckou vilu z osmdesátých let, v níž se stalo cosi ne zcela identifikovatelně strašlivého. Také z jeho čerstvé instalace sálá jistá úzkost, zvlášť pro ty, kteří se neradi ocitají v blízkosti „voňavých“ tablet do pisoárů. Ve výsledku je to ale na Marka Thera až překvapivě křehká projekce jeho imaginace zbavená jakýchkoli násilných motivů, jež ho obvykle fascinují.