Uživatelé Spotify by měli vědět, jakou cenu platí za playlisty na míru  

Na začátku příběhu je hudební průmysl v hluboké krizi, který se snaží přežít internetové pirátství. Místo tradičních hudebních časopisů se daří nezávislým blogům a začíná být jasné, že budoucnost neznamená prodávat alba v plastových krabičkách. Nadšenci z nezávislé blogosféry a nezávislí hudebníci myšlenku Spotify podporují, vidí v ní vzpouru a alternativu proti nadnárodním hudebním korporacím. O téměř dvacet let později je Spotify největší hudební streamovací platformou a všechno je naruby: ovládá třetinu trhu, je mnohem více napojeno na technologický průmysl a marketing než na hudební kulturu a nezávislá hudební scéna vnímá službu jako vykořisťovatele, ale není to to jediné, za co Spotify čelí kritice.