Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Na Šumavě čtyři dny po sobě naměřili ranní teploty přesahující minus 20 stupňů Celsia a noční mrazy zpřístupnily dálkovým bruslařům jízdy po orlické přehradě. Poškozená trolej zastavila provoz vlaků přes smíchovské nádraží. Na frontě poblíž Bachmutu zahynula po zásahu střepiny z ruského granátu snajperka Maryja Zajceva (24), někdejší studentská aktivistka běloruského boje za svobodu, která se před pěti lety léčila v Česku z vážných zranění, jež jí na demonstraci způsobila běloruská policie, a později se přidala k mezinárodní legii v ukrajinské armádě. Nesouhlasím s ničím, co tu říkáte, já jsem pro vás svině a je potřeba přede mnou vykopat hluboké příkopy, rozčílil se poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a čestný člen ruského motorkářského gangu Noční vlci Jaroslav Foldyna během setkání mediálního výboru sněmovny s vládním koordinátorem strategické komunikace státu Otakarem Foltýnem, kterého si poslanci pozvali, aby jim vysvětlil, jaké konkrétní „svině“ měl na mysli, když loni prohlásil, že „zrůdný Putinův režim, který vraždí na Ukrajině zajatce, mučí lidi, zabíjí civilisty a unáší děti, mohou dnes obdivovat, omlouvat, anebo dokonce blahořečit jen lidé, kteří jsou nešťastní, zahořklí, opuštění, mají životní smůlu, anebo jsou to prostě jen svině“. Žádného konkrétního člověka jsem neoznačil, oni se všichni přihlásili sami, a pokud se i vy tak cítíte, je to čistě vaše věc a já vám s tím nemůžu pomoci, byť bych rád, odpověděl během slyšení Foltýn Foldynovi. Uplynulo 130 let od narození novináře a spisovatele Ferdinanda Peroutky. Ve Spojených státech odstartovala příprava prvních osmi českých pilotů na stíhací letouny F-35. Chirurgové z Fakultní nemocnice Motol v celosvětově unikátní operaci potřetí transplantovali plíce mladé dívce, která se tím stala prvním zdejším pacientem přijímajícím potřetí dárcovský orgán. Poctivý nálezce donesl na policii deset tisíc korun, které si předtím v centru Kladna vybrala starší žena a v roztržitosti je nechala ležet v přihrádce bankomatu. Asi budu podávat trestní oznámení, protože mi došlo plno výhrůžných mailů, lidé mi píší, ať chcípnu, a já si myslím, že tohle není v pořádku, řekla médiím podnikatelka a sponzorka tenisu Alena Kovářová, která během tenisového turnaje v Ostravě vyvěsila na zábradlí před svým sedadlem českou vlajku s reklamní adresou své firmy www.pyzamka.cz v bílém poli, což někteří uživatelé sociálních sítí pochopili jako hanobení symbolu české státnosti a vzbudilo to v nich hněv. Potvrdilo se starší šetření, které jsme dělali s Národním ústavem duševního zdraví, kdy se ukázala alarmující míra depresí a frustrací, které se mohou projevovat různým způsobem; toto je silný indikátor toho, jak to v populaci vypadá, komentoval šéf České školní inspekce video ze sociálních sítí zachycující, jak skupina zhruba třiceti dětí na jedné z hodonínských základních škol trápí osamocenou dvanáctiletou spolužačku, plive na ni, rasisticky jí nadává, fackuje ji a kope, přičemž někteří okolostojící si útok natáčejí a plačící oběť musí útočnicím, vesměs dívkám, lízat boty a prosit je o smilování. Meteorologové upozornili veřejnost, že mrazivá rána a vysoké denní teploty kolem sedmi stupňů Celsia budou vládnout zdejšímu počasí i v dalších dnech.