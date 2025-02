Pět světových zpráv

Americký prezident Donald Trump po setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem prohlásil, že by Spojené státy měly převzít kontrolu nad zničeným Pásmem Gazy. Z oblasti, která je po izraelské reakci na útok Hamásu ze 7. října 2023 zcela zničena, by se podle něj měly více než dva miliony Palestinců přesunout do sousedních zemí. Amerika by pak Gazu znovu vybudovala, protože podle Trumpa se jedná o krásné místo na břehu moře. Na dotaz amerických novinářů, kdo by po rekonstrukci v Pásmu Gazy bydlel, odpověděl Trump nechápavě „Lidé. Lidé ze světa.“ Ačkoli se američtí politici i diplomaté snažili výroky o násilném odsunu obyvatel mírnit, hrozí, že Trumpovo chování naruší křehké příměří, které Izrael s Hamásem nedávno podepsal.