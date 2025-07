Život kapely Lvmen se neměří podle střídání slunovratů

A pro svůj přístup i hudbu jsou Lvmen stále ctění. Když v roce 2016 ohlásili návrat po téměř desetileté pauze, ihned vyprodali pražský klub 007. Síla jejich koncertů neustává ani dnes, kdy jsou některé z jejich postupů běžnější. Za třicet let na scéně kapela vydala šest alb, z nichž to nejnovější Amen vychází po osmileté odmlce. „Slovo amen nevnímám jako něco finálního. Vyslovuje se na konci mše, kdy jsou účastníci ve společném vytržení a odnášejí si to s sebou,“ říká Husar.