Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Přívalový déšť uvěznil osmičlennou skupinu turistů v jeskyni pod Macochou a – jak jeden z nich po vysvobození řekl novinářům – prázdninová zážitková prohlídka se změnila v drama. Klesající hladina Orlické přehrady odhalila dávno neviděné ruiny jezu u Doubravy a kousek od nich stojící předválečný „řopík“. Rusko pokračovalo v náletech na civilní obyvatelstvo Ukrajiny a Evropská unie schválila 18. balíček protiruských sankcí, zaměřený především na nákupy ruských fosilních paliv, ze kterých Kreml své ukrajinské tažení platí. Bohužel, kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti, vysvětlil slovenský premiér Robert Fico, proč nakonec pro sankce hlasoval i on, přestože dlouho tvrdil, že jakékoli ohrožení ruských příjmů z prodeje ropy a plynu nepřipustí a bude ho v Bruselu vetovat. Ministerstvo obrany se rozhodlo koupit českým vojákům 14 600 balistických přileb pro taktický pozemní boj. Silničáři zahájili práce na obchvatu Břeclavi. Tým českých záchranářů se speciálně vycvičenými psy odletěl na žádost americké strany pomoci při pátrání po stovce stále nezvěstných obětí rozsáhlých bleskových záplav v Texasu. Koho nenajdeme teď, ten už je bohužel navždy ztracen, popsal telefonicky českým médiím smysl pátrání v bahně a hromadách trosek na březích řeky Guadeloupe člen záchranného týmu Jiří Studnička. V pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha začali zaměstnanci španělské firmy Gerhard Grenzing sestavovat zbrusu nové varhany. Evropská komise představila první návrh rozpočtu na roky 2028–2034 ve výši dvou bilionů eur, a podle slov znalců politického zákulisí tím odstartovala dva roky intenzivního vyjednávání. Panel evropských odborníků začal vyšetřovat výpadek elektrické energie, který postihl Česko před více než týdnem a jehož příčiny se stále nedaří odhalit. Jsme v této věci už rok v kontaktu s provozovateli distribuční soustavy a snažíme se najít řešení, komentovala mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Alžběta Dvořáková zjištění médií, že podle expertních analýz je možné solární panely, automobilové nabíječky i centra velkých bateriových úložišť na dálku přes programy zabudované do jejich čínských součástek vypnout, a způsobit tak nejen v Česku, ale v celé Evropě rozsáhlou energetickou krizi. „Pod vedením prezidenta Trumpa budeme bojovat za vaše právo vyjadřovat své názory na veřejnosti, i když s nimi nemusíme souhlasit,“ uvedla americká ambasáda v Praze na svých webových stránkách úvodem k novému nařízení, že všichni žadatelé o víza do Spojených států musí změnit své profily na sociálních sítích ze soukromých na veřejné, aby americké úřady mohly zkontrolovat jejich obsah a rozhodnout „o způsobilosti žadatele vstoupit do USA“. Samozřejmě. Proč bychom pokračovali? My potřebujeme peníze pro naše lidi, odpověděl šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš na otázku agentury Reuters, zda po svém eventuálním vítězství v podzimních volbách zruší českou iniciativu pomáhající zásobovat Ukrajinu dělostřeleckou municí; v rozhovoru pak Babiš ještě uvedl, že v případě zvolení jeho vláda rozhodně nesplní už v NATO dohodnuté zvýšení výdajů na obranu a nechá na spojencích, aby dostatečné obranné kapacity proti nepřátelům budovali místo nás. Na plátna kin se v nové digitální verzi vrátil Ecce homo Homolka. [email protected]