Pět českých zpráv

Vláda pod vedením hnutí ANO by v případě vítězství v podzimních volbách zrušila českou muniční iniciativu, která pomáhá zásobovat Ukrajinu dělostřeleckou municí. V rozhovoru pro agenturu Reuters to řekl šéf hnutí Andrej Babiš. Uvedl rovněž, že nové cíle NATO v oblasti výdajů na obranu jsou příliš vysoké a že by se ještě „podíval“ na český kontrakt na nákup 24 stíhacích letounů F-35, který je podle něj předražený.