Měli by jít demokraté do vlády s Babišem?

Všechny volební modely ukazují to samé, Andrej Babiš si jde pro vítězství a s SPD, případně ještě s nějakou další antisystémovou stranou, bude mít ve sněmovně většinu. Jinými slovy bude schopen sestavit vládu. To neznamená, že to tak dopadne, kampaň může s výsledky ještě pohnout. Dnešní stav je ale jasný. A opět se rozbíhají debaty, jestli by některá z dnešních vládních stran měla jít s ANO? Aby tu nebyl kabinet složený z Babiše, Okamury a Konečné…