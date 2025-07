Knižní tipy

Druhý román sedmatřicetileté anglicky píšící nigerijské autorky, která dnes bydlí napůl v Lagosu a napůl v Norwichi, je zasazený stejně jako její prvotina Zůstaň se mnou do státu Osun a města Ilesha. Adebayo uvádí, že impulzem k napsání toho, co recenzenti nazvali „příběhem dvou Nigérií“, byla jízda autobusem, který ji provezl čtvrtí poblíž té její, o níž do té doby ani netušila, že existuje, neboť měla privilegium ji nevidět. A přenáší nás na počátek 21. století, kdy se propouštěli učitelé humanitních předmětů. Jejich rodiny – jako ta, v níž dospívá mladík Eniola – se takřka přes noc ocitly v bídě, zatímco ty napojené na zkorumpované vládní elity – kam patří rodina mladé doktorky Wuraoly – bohatly a společensky stoupaly. Z perspektiv dvou hlavních a sedmi vedlejších postav a s řadou každodenních, autenticky působících detailů tak kniha ukazuje, jak životy dnešních Nigerijců ovlivňují propastné majetkové rozdíly, ale též zoufalství, tradice a přísný patriarchát. V rozjitřené atmosféře předvolební kampaně plné zastrašování a násilí se pak soukromé osudy obou tolik rozdílných protagonistů prolnou s lokální politikou – a v napínavém finále se překvapivě i protnou.

Hana Ulmanová