Upatlaní predátoři

Rozloučili jsme se s rokem, který byl svým způsobem přelomový – naše soudy pravomocně odsoudily dva mediálně známé sexuální predátory, politika Dominika Feriho a psychiatra Jana Cimického. O patnáct let dříve byl k 5,5 roku odnětí svobody za zneužívání téměř padesáti nezletilých sboristek odsouzen jiný známý násilník – sbormistr Bambini di Praga Bohumil Kulínský. Ten byl propuštěn po odpykání poloviny trestu a záhy poté ho do své Show pozval Jan Kraus. Kulínský, který své kriminální konání nikdy nereflektoval, obětem se neomluvil a vinu popíral, komentoval vše slovy „čo bolo, to bolo“, „udělal jsem za tím tlustou čáru“ a že sbor byl „jen jeho koníček, mrk mrk“. Kraus se smál, nijak ho nekonfrontoval, proč kazit vtip? Co na tom, že ty zneužité dívky mají zkažený život, vztahy, sebepřijetí?