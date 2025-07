Film týdne: Brad Pitt tankuje super. F1 nabízí potěšení precizně vyladěného akčního filmu

Zápletka a struktura vyprávění jsou tak přímočaré, jak jen můžou být. Sonny Hayes (Brad Pitt), přezdívaný „rádoby mistr světa“ F1 devadesátých let, mohl být nejlepší, kdyby nedošlo k fatální havárii. Ze světel reflektorů zmizel a třicet let se živí jako nájemný závodník. Začátek filmu ho zastihne na vytrvalostní Daytoně 24. Dovede tým k vítězství, ale to pro něj není důležité, protože kvůli tomu do kokpitu nesedá. Kvůli čemu to dělá, je jediné drobné tajemství, které film pozvolna odhaluje. Nevyzpytatelný sólista dostane po padesátce poslední šanci být nejlepší. K tomu ho zláká bývalý spolujezdec (Javier Bardem), jenž potřebuje zázrak, aby jeho skomírající stáj zůstala ve hře. A Sonny zázračný je, byť mu do cesty padají standardní překážky sportovního filmu – tým, s nímž neladí jeho individualismus, mladý arogantní jezdec, který ho bere jako konkurenci, technicky podřadný vůz, vlastní démoni…