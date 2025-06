Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Umělá inteligence ChatGPT ohlásila problém se svými krátkodobými celosvětovými výpadky. Zemřel Jan Tesař. Zemské muzeum v Brně vystavilo Věstonickou venuši. Kvůli poklesu hladiny pod padesát centimetrů zakázali ochránci přírody vodákům splouvat Teplou Vltavu. Naše technické služby je zkoušely odstraňovat z dlažby pomocí už několika strojů, ale je to problém: jde o stroje s vysokými teplotami, takže zároveň s odstraněním žvýkačky dochází i k poškozování komunikací, vysvětlila mluvčí ostravského centrálního obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Michaela Tichá, na co tamní radnice naráží při pokusech vyčistit chodníky od fleků ze žvýkaček. S ohledem na „dosavadní řádný život“ dostal bývalý pohraničník a člen komunistické StB Jiří Chmelarčík u chebského soudu pouze 12 (a nikoli navrhovaných 18) let za to, že na lesní cestě za městem zavraždil dýkou ukrytou ve vycházkové holi řidiče auta, které mu překáželo v jízdě; přestože stojící vůz šlo objet po krajnici a šofér jej navíc rychle odklidil stranou, Chmelarčík – vedený potřebou „říct mu, že se to nedělá“ – přišel se zbraní k autu a provinilci po krátké výměně názorů probodl srdce. Jeho způsob chování zapadá do jeho osobnostní struktury, spočívající mimo jiné ve zvýšené vznětlivosti a zvýšené potřebě mentorovat druhé, charakterizovala povahové rysy někdejšího strážce hranic soudkyně. Odstartovaly kontroly zdravotní nezávadnosti vod ve vybraných koupacích plochách. U více než 30 miliard korun, které ministerstvo školství rozdělilo v letech 2017–2023 mezi 26 veřejných vysokých škol, není jasné, jak se díky nim podařilo zlepšit výuku – zjistil během svého šetření Nejvyšší kontrolní úřad. Botanická zahrada vystavila stovku masožravých rostlin z různých konců světa. Nejde o to, zda Rusko zaútočí, otázkou je, kdy k tomu dojde, citoval zdejší tisk slova, kterými zástupce generálního ředitele Estonské zdravotní rady Ragnar Vaiknemets vysvětlil novinářům, proč všechny země východního křídla Aliance v současnosti přezkoumávají protokoly pro reakci na krizové situace ve zdravotnických zařízeních, organizují cvičení, investují do balistických přileb a vest a přesouvají operační sály do podzemí. Ve snaze přilákat do svých řad nové zájemce otevřela armáda rekrutační středisko v centru Liberce. Vzhledem k izraelskému útoku na íránská zařízení k výrobě jaderné bomby evakuovalo Česko své diplomaty z teheránské ambasády do okolních zemí. Skončila přihlašovací lhůta pro zájemce o koupi majetku zkrachovalé úzkokolejné železnice skrz Českou Kanadu. Zatím neznámý pachatel zabil v Železných horách otrávenými návnadami pár vzácných orlů mořských i s jejich mládětem na hnízdě. Nález těchto mrtvých majestátních dravců nás všechny, kdo jsme tam byli, hluboce zasáhl, řekl médiím Vlastimil Peřina z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; pro podezření z trestných činů týrání zvířat, pytláctví a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy začala věc vyšetřovat policie. Česko požádalo Evropskou komisi o podporu ve svém úsilí stát se místem stavby jedné z pěti evropských gigatováren umělé inteligence. Úroda je sice nevalná, ale meruňky budou, vzkázali veřejnosti jihomoravští sa- daři.